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Аксель Витсель: будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро.

Сегодня на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

"Все мои мысли, соболезнования и молитвы лишь о жертвах сегодняшней трагедии. Будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург", – написал Витсель в инстаграме.
Теги: Витсель
Сегодня, 19:43
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(3)
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Спасиба ДРУЖИЩЕ ! И удачи тебе ...Настоящий Человек!!
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: alleks Питер (Сегодня, 20:03) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Всех черных Чеченов узбеков нужно ГАСИТЬ уродов запретить вьезд в Россию,
Регистрация: 23.03.2017
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