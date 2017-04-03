Аксель Витсель: будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро.Сегодня на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших."Все мои мысли, соболезнования и молитвы лишь о жертвах сегодняшней трагедии. Будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург", – написал Витсель в инстаграме.