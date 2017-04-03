Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:25
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
15:37
Цифровая сборная
Цифровая сборная
15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Аксель Витсель: будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург
Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро.
Сегодня на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.
"Все мои мысли, соболезнования и молитвы лишь о жертвах сегодняшней трагедии. Будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург", – написал Витсель в инстаграме.
Сегодня на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.
"Все мои мысли, соболезнования и молитвы лишь о жертвах сегодняшней трагедии. Будь сильным, прекрасный Санкт-Петербург", – написал Витсель в инстаграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.