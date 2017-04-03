Томас Мюллер может пропустить матч против "Хоффенхайма"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может пропустить матч 27-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма". Об этом рассказал наставник мюнхенцев Карло Анчелотти."Ему необходимо пару дней отдыха. Посмотрим, сможет ли он играть против Дортмунда. Но я уверен, что он будет готов к матчу с "Реалом", - цитирует тренера официальный сайт клуба.