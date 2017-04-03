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Павел Мамаев: почему не работают фланги? Следующий вопрос

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в эфире телеканала "Наш Футбол" дал комментарий после первого тайма матча 21-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (первый тайм - 0:0).

- Калешин получил травму в начале матча, тяжело пришлось?

- Да, нам пришлось делать раннюю замену, это добавило трудностей. Но все равно у нас были моменты для взятия ворот, после первого тайма должны были вести в счете.

- "Краснодар" часто атакует по центру, там оборону "Ростова" тяжело пройти. Почему не работают фланги сегодня?

- Следующий вопрос.
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 20:28
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