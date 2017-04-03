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Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу (19)
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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
"Спартак" добыл трудовую победу над "Оренбургом"
В матче 21-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Оренбургом".
Чемпионат России
21 тур
"Спартак" - "Оренбург" 3:2
Голы: Зобнин, 34, 58, Промес, 90+5 - Попович, 70, Дюриш, 71.
"Спартак": Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Глушаков, 52), Ананидзе (Зе Луиш, 75), Промес, Адриано.
"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Афонин, Сиваков, Георгиев, Драгун (Попович, 62), Григорьев (Парняков, 87), Дюриш.
Предупреждения: Самедов, 39.
Чемпионат России
21 тур
"Спартак" - "Оренбург" 3:2
Голы: Зобнин, 34, 58, Промес, 90+5 - Попович, 70, Дюриш, 71.
"Спартак": Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Глушаков, 52), Ананидзе (Зе Луиш, 75), Промес, Адриано.
"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Афонин, Сиваков, Георгиев, Драгун (Попович, 62), Григорьев (Парняков, 87), Дюриш.
Предупреждения: Самедов, 39.
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