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"Спартак" добыл трудовую победу над "Оренбургом"

В матче 21-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Оренбургом".

Чемпионат России

21 тур

"Спартак" - "Оренбург" 3:2

Голы: Зобнин, 34, 58, Промес, 90+5 - Попович, 70, Дюриш, 71.

"Спартак": Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Глушаков, 52), Ананидзе (Зе Луиш, 75), Промес, Адриано.

"Оренбург": Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Афонин, Сиваков, Георгиев, Драгун (Попович, 62), Григорьев (Парняков, 87), Дюриш.

Предупреждения: Самедов, 39.
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 21:29
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189
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№189 Написал: ubica (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: oukb8071988
Загнали красно-белый болт сегодня по самую рампу?

А если бы еще два тайма добавил судья ,так и разгромили бы.... smile laughing


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№188 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
С Победой Великого Спартака, Костья!

ну спасибо smile 16-го - САСАТ, Серёженька, САСАТ!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№187 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:48) #
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Цитата: utekay
заметь, Серый, что сегодня без грубости излишней 99,9% посетителей сайта обходятся...ты в это число не входишь
вопрос на поверхности - прошмандовка кто?

Иди нах, Костья, я сайт не читал, я предполагаю, уверен просто напросто. А прошмары это те, кто вечно выливает на Могучий Спартак.

С Победой Великого Спартака, Костья!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№186 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Я представляю как тут сайтовское сбголубые прошмандовки

заметь, Серый, что сегодня без грубости излишней 99,9% посетителей сайта обходятся...ты в это число не входишь
вопрос на поверхности - прошмандовка кто?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№185 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Mitrich
Если СМ выиграет чемпионат, то однозначно именно благодаря таким концовкам.

Это всё Митрич,называется плагиат.Давно ли эта свиная шобла стала диктовать моду?Особенно носатый.


ты ныне жидко обосрамшись. Помню, недавно тут загонял мол, через два тура от таблицы ничего не останется. Загнали красно-белый болт сегодня по самую рампу?
Регистрация: 24.11.2008
№184 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:39) #
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Цитата: xarm
скоро 16 апреля....расскажите потом:про правила,обиды,судейство.

Мы уже наслушались вас, когда Амкар обыграл вас на классе.

Я представляю как тут сайтовское сбголубые прошмандовки протирали свои грязные рученки плоть до 95=й минуте


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№183 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Владимир, который
Зенит-Питер
предлагает Каррере кликуху "фартовый"...прям в точку


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№182 Написал: xarm Питер (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
скоро 16 апреля....расскажите потом:про правила,обиды,судейство.


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Бюджет никогда не сохраняет равновесия
Регистрация: 19.02.2009
№181 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Это всё Митрич,называется плагиат.Давно ли эта свиная шобла стала диктовать моду?Особенно носатый.

А вот и юра трансформировался в дебила трехгодичной давности.
Регистрация: 16.08.2008
№180 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
И таких результатов будет больше, чем ближе будет цель.

ух раздухарился то...погоди, скоро опустим вас на землю...16-го


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№179 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
serega_user,
но ты всётаки матч посмотри клоун


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№178 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:30) #
  • -1
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Цитата: Mitrich
Если СМ выиграет чемпионат, то однозначно именно благодаря таким концовкам.

Это всё Митрич,называется плагиат.Давно ли эта свиная шобла стала диктовать моду?Особенно носатый.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№177 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:29) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
гыы...и вам здрасьте и не болеть...в зеркало любите смотреться?
- кроме более серьезного бюджета и состава Каррера ничем пока не запомнился...а по теме мотивации итальяшка и рядом, к примеру, с Карпиным не стоял...
-- Фортуна спаму в этом сезоне благоволит нещадно - может просто пришла пора? так бывает - опытные болелы могут привести массу примеров...
--- по матчу с Оренбургом - даже сравнивать нечего...Евдокимов работает с бюджетом почти на порядок меньшим спама...а ошибки в защите - бич кб и ничего Каррера не разрулил...может пока? или итальяшка едет на заложенном фундаменте Аленя и денежке Федуна - будем посмотреть в след.сезоне после летней подготовки?

А вот и обратный пример - вобщем один из немногих болельщиков Цска которого можно было читать и смело отнести к адекватным людям медленно, но верно трансформируется в блесссинга.
Регистрация: 16.08.2008
№176 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:28) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
С такой "прухой" как у нас, и у них, им хоть щас медали вешай.

как то это неправильно...Спартак - чемпион??? Ну сюр ведь полнейший! Ну кони ещё куда ни шло...но свиньи??? это писдец какой-то confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№175 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
ты сам ответил на свой вопрос


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№174 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:25) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конкуренты! Чего вы спорите? Всё равно всё решится в играх между нами! Там всё станет ясно.
А наших с Победой (хоть и очень валидольной)!
Питеру ещё раз Соболезнования... Очень жаль людей...
Регистрация: 13.03.2012
№173 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
если объективно, то Ребров ваш - дырка, отсюда и везение Оренбурга.

там Реброва сложно обвинять,попал он конечно в паутину,другое дело что весь матч давали бить издали,не пытались активно накрывать,вот один дурачек и залетел
Регистрация: 1.02.2017
№172 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Канада
Сколько тупорылых

гыы...и вам здрасьте и не болеть...в зеркало любите смотреться?
- кроме более серьезного бюджета и состава Каррера ничем пока не запомнился...а по теме мотивации итальяшка и рядом, к примеру, с Карпиным не стоял...
-- Фортуна спаму в этом сезоне благоволит нещадно - может просто пришла пора? так бывает - опытные болелы могут привести массу примеров... wink
--- по матчу с Оренбургом - даже сравнивать нечего...Евдокимов работает с бюджетом почти на порядок меньшим спама...а ошибки в защите - бич кб и ничего Каррера не разрулил...может пока? или итальяшка едет на заложенном фундаменте Аленя и денежке Федуна - будем посмотреть в след.сезоне после летней подготовки? smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№171 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: utekay
Цитата: SPV
Кто бы уже тявкал про игру??? Можно подумать она у Зенита с цска есть

сам не гавкай...разве сказал я, что у нас или коней она есть?
просто везёт вам сказочно

Да не везение это!!! Это общекомандный правильный настрой. Да - не хватает класса, да - много слабых исполнителей, да - основные игроки не в форме, да - много разных "не", но то, что удалось Каррере - объединить всех общей целью, заразить жаждой борьбы, убедить что все возможно, привить стремление бороться до конца (чего в нашем чемпионате почти всем не хватает, и значит это вмиг становится реальным козырем)

Поэтому - это все не везение, а абсолютно заслуженная, логичная награда за борьбу на поле до последней из добавленных минут. И таких результатов будет больше, чем ближе будет цель.
Регистрация: 3.03.2007
№170 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 22:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко своей блистательной игрой убедил, надеюсь, Карреру, что в основе на фланге должен выходить другой игрок, сегодня Тигиев- лучший выбор.
Сдвоенный центр Адриано-Луиш со свободным художником Промесом способны переиграть любую российскую защиту.
Лучший опорник в РФПЛ - Фернандо а лучшая средняя линия: Фернандо-Глушаков-Зобнин.Саме
дов - старенький и медленный, но лучше своих более молодых конкурентов, а пару Бокетти-Кутепов нехрен разбивать, им вместе комфортно и таких дурацких косяков, как в сбродной Черчесова наш Илюша не допускает.
А в целом, порадовали чемпионским характером. Молодцы!
Регистрация: 30.11.2013
№169 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:24) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
не, ну почему же так прёт свиноухим?

Вопрос вопросов, ведь ничем не заслужили, наоборот, небо должно их карать.
А я как вспомню второй гол в наши ворота с Краснодаром, через себя, ну просто офигеть, на последних секундах..... А ведь вели за две минуты до окончания матча, а в итоге 1-2. И сколько у них отскоков на последних минутах....
А все еще удивляются лидерству свиней. С такой "прухой" как у нас, и у них, им хоть щас медали вешай.
Только к футболу это не имеет никакого отношения.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№168 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
везение Оренбурга особенно в первом голе ты не хочешь отметить,ну так для объективности

если объективно, то Ребров ваш - дырка, отсюда и везение Оренбурга.
Впрочем благодаря нашим разъе6аям-вратарям, мы недосчитались многих очков в первом круге...это объективно.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№167 Написал: Спартач23 (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (2)

sanyapytilin,
Ты не смотри на других,веди сам себя достойней,и общаться с тобой будет всем интересно!
Регистрация: 17.03.2017
№166 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
просто везёт вам сказочно

а везение Оренбурга особенно в первом голе ты не хочешь отметить,ну так для объективности
Регистрация: 1.02.2017
№165 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да, уж не слабей спартака, да с мозгами похуже чем у них,- одни уже в чемпионы себя записали, другие, что ничья в кармане.

да уж...откровенно говоря мудозвоны оренбуржцы, отыграть два и обосраться настолько жидко.
не, ну почему же так прёт свиноухим? положа руку на сердце есть конечно заслуга их в упёртости, характере...но мля так то уж слишком! Совсем ведь распальцуются, пятаки позадирают...

Цитата: NIK-68
Нет чучело бомжонка в жертву

во дикари то...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№164 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Оренбуржцы виноваты сами...как так отыграть два и жидко обосраться?
Не пойму отчего так фартит спартачку?Ведь игры внятной нет и близко...
Негры заклинания Вуду какие знают или в жертву приносят поросёнка перед каждым матчем?

Нет чучело бомжонка в жертву....А где твой друг бляссинг?неужели повесился???
Регистрация: 2.08.2015
№163 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:16) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: зенитовец
Да хрен с ним, с матчем... Фанатам Спартака огромное СПАСИБО за сопереживание нашей трагедии, за ваши баннеры, за минуты молчания... МУЖИКИ - СПАСИБО!!!

Нельзя даже сравнивать футбол и человеческие жизни. Надеюсь ублюдки устроившие сегодня трагедию будут ликвидированы.
Регистрация: 16.08.2008
№162 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 22:13) #
  • +14
  •  (16)

Да хрен с ним, с матчем... Фанатам Спартака огромное СПАСИБО за сопереживание нашей трагедии, за ваши баннеры, за минуты молчания... МУЖИКИ - СПАСИБО!!!
Регистрация: 22.08.2008
№161 Написал: Канада (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
респект Евдокимову и Ко!!! молодцы, возили спам с хваленым "тренеришкой"
Сколько тупорылых лошадей сегодня повылазило..,где возил ,в каком матче? Не считая тех , злосчастных пяти минут ,"Оренбург",только и делал что отбивался.Справедливый результат 4-1,а тот что на табло,для них за счастье.


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№160 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:10) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: serega_user
непонятно за что 6 минут добавлено?

оренбуржцы сами виноваты...нех было валяться-придуряться

Да, уж не слабей спартака, да с мозгами похуже чем у них,- одни уже в чемпионы себя записали, другие, что ничья и премия в кармане.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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