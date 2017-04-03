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Иван Данильянц: результат матча мог быть в пользу любой из сторон
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц прокомментировал ничью с "Краснодаром" (0:0) в 21-м туре чемпионата России.
"Игра была сложная, никто не хотел уступать. Мы играли против сильной и организованной команды. В первом тайме нам понадобилось много времени для того, чтобы адаптироваться к их стилю игры. Во втором тайме было наше полное преимущество, мы создавали моменты. Результат матча мог быть в пользу любой из сторон", — сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".
"Игра была сложная, никто не хотел уступать. Мы играли против сильной и организованной команды. В первом тайме нам понадобилось много времени для того, чтобы адаптироваться к их стилю игры. Во втором тайме было наше полное преимущество, мы создавали моменты. Результат матча мог быть в пользу любой из сторон", — сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".
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