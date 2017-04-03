Игорь Шалимов: в целом доволен результатом

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 21-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0)."Выезд тяжёлый, команда квалифицированная, держит борьбу - У нас были моменты, надо было их использовать. В любой игре есть моменты положительные, есть отрицательные. Замены? Мы не хотели ничего менять, только убирали тех, кто "подсел". Например, Мамаев в концовке. В целом доволен результатом, ведь мы могли и проиграть", - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол"