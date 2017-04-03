Роман Зобнин: чемпионский фарт? Мы сплотились как коллектив, поэтому нам везёт (ВИДЕО)

Автор дубля в ворота «Оренбурга» Роман Зобнин, который поучаствовал и в третьей голевой комбинации «Спартака» в матче 21-го тура Чемпионата России, отметил сплочённость своей команды, передаёт корреспондент– Спасибо, спасибо, спасибо, забил 2 гола, наконец забил в официальном матче. Эмоции больше положительные, удалось победить в таком тяжёлом матче. Можем играть лучше. Не знаю, с чем это связано. Может, много ребят играло в сборной. Но очень рад, что нам удалось победить, это очень важные 3 очка. У нас отрыв в 6, слава Богу, все так закончилось для нас.– Упал на газон плечом, но сейчас всё нормально.– Я бы не сказал, что это чемпионский фарт. Наверное, мы все работаем на тренировках, поэтому нам где-то везёт. Мы стали командой, сплотились как коллектив, поэтому нам чуть-чуть везёт. Нам надо играть ещё лучше, чтобы этот фарт никуда не ушёл.– Да, хочется извиниться перед болельщиками за это. Вели 2:0, играли спокойно, но малейшая потеря концентрации – и получаем 2 гола за 2 минуты. Конечно, это очень неприятно всем. Но это футбол, за это мы его и любим.– Моменты были, чуйка была, что можем забить ещё и победить.– Фарт можно связать с командой, с тем, что она стала коллективом.– Я всего 2 мяча в официальных матчах до этого забил, вот и сейчас забил 2. Так что ждите через год (смеётся). Раз в год забиваю.– Дай Бог. Дай Бог, что в следующем забью. А головой впервые забил.– Ну там 50 на 50, я мяч отпустил далеко... Выигрывал единоборство внизу, потом Ещенко мяч подобрал, прострелил.– Я сыграл два полных матча за сборную, силы уже заканчивались, нужно было себя перебороть в концовке.– Это эмоции. Судья ошибается, как и мы все. Мы не смотрели никаких повторов, это просто эмоции.– Значит не было пенальти (улыбается). Судьи не видели, поэтому не было.– Главное, чтобы команда побеждала.– Наверное. Раздражало ли поведение игроков «Оренбурга»? Нет, мы всё в такой ситуации, - приводит слова Зобнина