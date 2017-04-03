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Роман Зобнин: чемпионский фарт? Мы сплотились как коллектив, поэтому нам везёт (ВИДЕО)
Автор дубля в ворота «Оренбурга» Роман Зобнин, который поучаствовал и в третьей голевой комбинации «Спартака» в матче 21-го тура Чемпионата России, отметил сплочённость своей команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info
– Поздравляем с шикарным матчем, какие эмоции?
– Спасибо, спасибо, спасибо, забил 2 гола, наконец забил в официальном матче. Эмоции больше положительные, удалось победить в таком тяжёлом матче. Можем играть лучше. Не знаю, с чем это связано. Может, много ребят играло в сборной. Но очень рад, что нам удалось победить, это очень важные 3 очка. У нас отрыв в 6, слава Богу, все так закончилось для нас.
– Что случилось после 2-го мяча, который вы забили. Просили замену?
– Упал на газон плечом, но сейчас всё нормально.
– Благодаря чему «Спартак» в который раз вырывает победу на последних минутах, чемпионский фарт?
– Я бы не сказал, что это чемпионский фарт. Наверное, мы все работаем на тренировках, поэтому нам где-то везёт. Мы стали командой, сплотились как коллектив, поэтому нам чуть-чуть везёт. Нам надо играть ещё лучше, чтобы этот фарт никуда не ушёл.
– Нервы болельщиков совсем не бережёте?
– Да, хочется извиниться перед болельщиками за это. Вели 2:0, играли спокойно, но малейшая потеря концентрации – и получаем 2 гола за 2 минуты. Конечно, это очень неприятно всем. Но это футбол, за это мы его и любим.
– При счёте 2:2 были уверены в том, что добьётесь успеха?
– Моменты были, чуйка была, что можем забить ещё и победить.
– Можно ли связать этот фарт с Массимо Каррерой, с тем, что он заряжает вас так, что вы не можете не выиграть?
– Фарт можно связать с командой, с тем, что она стала коллективом.
– Оформляли ли дубль раньше, тем более головой?
– Я всего 2 мяча в официальных матчах до этого забил, вот и сейчас забил 2. Так что ждите через год (смеётся). Раз в год забиваю.
– Через год тоже дублем?
– Дай Бог. Дай Бог, что в следующем забью. А головой впервые забил.
– В эпизоде с победным мячом вы тоже поучаствовали...
– Ну там 50 на 50, я мяч отпустил далеко... Выигрывал единоборство внизу, потом Ещенко мяч подобрал, прострелил.
– Силы ещё оставались?
– Я сыграл два полных матча за сборную, силы уже заканчивались, нужно было себя перебороть в концовке.
– Сегодня даже Каррера в какой-то момент негодовал по поводу судейства...
– Это эмоции. Судья ошибается, как и мы все. Мы не смотрели никаких повторов, это просто эмоции.
– Почему «Спартак» не пробил ни одного пенальти в сезоне?
– Значит не было пенальти (улыбается). Судьи не видели, поэтому не было.
– А может и лучше стать чемпионами без единого пенальти?
– Главное, чтобы команда побеждала.
– Добавив 6 минут, судья компенсировал то время, что затягивал «Оренбург»?
– Наверное. Раздражало ли поведение игроков «Оренбурга»? Нет, мы всё в такой ситуации, - приводит слова Зобнина Rusfootball.info
– Поздравляем с шикарным матчем, какие эмоции?
– Спасибо, спасибо, спасибо, забил 2 гола, наконец забил в официальном матче. Эмоции больше положительные, удалось победить в таком тяжёлом матче. Можем играть лучше. Не знаю, с чем это связано. Может, много ребят играло в сборной. Но очень рад, что нам удалось победить, это очень важные 3 очка. У нас отрыв в 6, слава Богу, все так закончилось для нас.
– Что случилось после 2-го мяча, который вы забили. Просили замену?
– Упал на газон плечом, но сейчас всё нормально.
– Благодаря чему «Спартак» в который раз вырывает победу на последних минутах, чемпионский фарт?
– Я бы не сказал, что это чемпионский фарт. Наверное, мы все работаем на тренировках, поэтому нам где-то везёт. Мы стали командой, сплотились как коллектив, поэтому нам чуть-чуть везёт. Нам надо играть ещё лучше, чтобы этот фарт никуда не ушёл.
– Нервы болельщиков совсем не бережёте?
– Да, хочется извиниться перед болельщиками за это. Вели 2:0, играли спокойно, но малейшая потеря концентрации – и получаем 2 гола за 2 минуты. Конечно, это очень неприятно всем. Но это футбол, за это мы его и любим.
– При счёте 2:2 были уверены в том, что добьётесь успеха?
– Моменты были, чуйка была, что можем забить ещё и победить.
– Можно ли связать этот фарт с Массимо Каррерой, с тем, что он заряжает вас так, что вы не можете не выиграть?
– Фарт можно связать с командой, с тем, что она стала коллективом.
– Оформляли ли дубль раньше, тем более головой?
– Я всего 2 мяча в официальных матчах до этого забил, вот и сейчас забил 2. Так что ждите через год (смеётся). Раз в год забиваю.
– Через год тоже дублем?
– Дай Бог. Дай Бог, что в следующем забью. А головой впервые забил.
– В эпизоде с победным мячом вы тоже поучаствовали...
– Ну там 50 на 50, я мяч отпустил далеко... Выигрывал единоборство внизу, потом Ещенко мяч подобрал, прострелил.
– Силы ещё оставались?
– Я сыграл два полных матча за сборную, силы уже заканчивались, нужно было себя перебороть в концовке.
– Сегодня даже Каррера в какой-то момент негодовал по поводу судейства...
– Это эмоции. Судья ошибается, как и мы все. Мы не смотрели никаких повторов, это просто эмоции.
– Почему «Спартак» не пробил ни одного пенальти в сезоне?
– Значит не было пенальти (улыбается). Судьи не видели, поэтому не было.
– А может и лучше стать чемпионами без единого пенальти?
– Главное, чтобы команда побеждала.
– Добавив 6 минут, судья компенсировал то время, что затягивал «Оренбург»?
– Наверное. Раздражало ли поведение игроков «Оренбурга»? Нет, мы всё в такой ситуации, - приводит слова Зобнина Rusfootball.info
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