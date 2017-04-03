Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Роман Широков: по чемпионству, мне кажется, вопросов нет

Бывший игрок "Зенита", "Спартака" и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о ходе чемпионской гонки.

"По чемпионству, мне кажется, вопросов нет", – написал Широков в своем твиттере.
Теги: Широков Спартак
Сегодня, 22:47
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да он троллит,че Широкова не знаете?если возьмем 3-4 очка в играх с Ростовом,болотными и конями то думаю уже не упустим своего,кони вообще думаю еще очки потеряют много где,а у бомжей график самый легкий,так что с ними нельзя проигрывать.
Регистрация: 2.04.2017
№2 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пытается сглазить. Не выгорит.


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красава, Рома!
Регистрация: 3.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.