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Андрей Червиченко: у "Спартака" всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего нового

Андрей Червиченко: у "Спартака" всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего новогоЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 21-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Оренбурга" (3:2).

- О минувших матчах:

В первую очередь, мне интересно, какому умнику пришло в голу поставить матчи "Спартак" - "Оренбург" и "Ростов" - "Краснодар" в одно время?! Что у людей вообще в головах?!

- О московском матче:

Что тут скажешь... очередной фартовый день для "Спартака". Всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего нового. Москвичи играли с середины матча неплохо. Первый гол Зобнина получился очень красивым, такие голы в нашем чемпионате редко можно увидеть. А вот после незасчитанного гола Боккетти хозяева поля полностью посыпались.

После этого матч в свои руки взял судья, который в целом является слабеньким арбитром. Он начал свистеть всё, что можно было, любое единоборство или столкновение - и сразу свисток. Во втором тайме он свистел только в сторону одной команды. Отсюда и добавленные шесть минут ко второму тайму, которые я не до конца пойму, откуда взялись именно в таком количестве.

Обратил внимание, что после каждого падения игроков он тут же вызывал врачей и носилки. Я тут же сказал людям, в компании которых смотрел игру: "Так, меньше пяти ко второму тайму не добавит. Носилки он всё время вызывает не просто так". Всё так и вышло.

Из этого следует, что матч должен был играться, пока "Спартак" не забьёт. Но есть и другой вопрос: почему такая грамотная команда, как "Оренбург", так безответственно подходит к концовке встречи?! Благой Георгиев потерял мяч в центре поля, после чего Промес забил победный гол. У болгарина были несколько вариантов развития атаки своей команды, вместо этого он пытается обыграть в центре поля соперника, после чего "Оренбург" и пропускает.

А спартаковцы молодцы! Бились до конца и забили. Есть судейская помощь или нет, но забили они сами.

- О том, что победы "Спартака" на последних минутах ассоциируются с "победным характером":

Лично я это называю безумным, нечеловеческим счастьем. Если бы Георгиев не потерял мяч в центре поля, интересно посмотреть, что было бы. И то, после быстрой контратаки нужно же было ещё попасть. Вот Промес и попал.

Характер - это когда ты в последние 10 минут загоняешь соперника в штрафную и не даёшь выйти. А когда вся концовка встречи проходила в центре поля, когда у соперника при счёте 2:2 были прекрасные моменты для взятия ворот... Просто вот так сложилась судьба.

- О чемпионской гонке:

Минувший матч ничего не решал, на мой взгляд. До панического состояния "Спартаку" ещё очень далеко, но скоро команду ждёт три очень важных матча: "Зенит", "Ростов" и ЦСКА. Вот здесь и может возникнуть паника, потому что эти оппоненты могут обыграть "Спартак", тем более сегодняшний. Паника начнётся чуть позже, сначала "Спартаку" нужно съездить к "Уфе", которая тоже неуступчивая, а потом "Зенит" может положить начало конкретной панике.
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 22:51
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(3)
№4 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Червя понесло, козла!!! Даже читать не хочется этого жирдяя!!! Достаточно заголовка...
Регистрация: 1.04.2010
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
червь вылез после дождя..


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing как всегда бомбит у червя,человек который давно случайно купил Спартак и развалил его вообще должен сидеть тихо,но видимо эта жирная жаба интересна только своим родственникам и теперь пиарится за счет Спартака чтобы его не забывали,пох на него:)
Регистрация: 2.04.2017
№1 Написал: LHEU (Сегодня, 22:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Судья конечно редиска,за несколько секунд до третьего гола Спартака Зобнин отпустил мяч и что бы продолжить атаку врезается шипами в ногу защитника Оренбурга, и судья этого не видит и через секунды Промес забивает гол
Регистрация: 26.06.2016
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