Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:35
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
02:30
Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно
Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно
11 персон 21-го тура: спартаковцы или кто-то ещё?
Лидеры синхронно, но с кардинально разной степенью уверенности одержали победы, борьба за Лигу Европы продолжила обостряться, а команды потихонечку начали забивать голы. Rusfootball.info – о тех, кто особенно запомнился нам в 21-м туре, возобновившем Чемпионат России после заключительного перерыва в этом сезоне. Дальше – нон стоп.
Эдгар Манучарян
Армянин вышел на замену в начале 2-го тайма махачкалинского матча вместо травмировавшегося Лунгу. Он появился на поле аккурат между двумя пропущенными «Уралом» мячами и стал самой заметной фигурой в составе команды, которая не только смогла отыграться, но и победила. Именно после подачи Манучаряна с углового мяч в свои ворота срезал Гасанов. Именно Эдгар не забил пенальти. И он сам отмазался за это, забив победный гол в ворота «Анжи».
Эрик Бикфалви
Вклад румынского новичка в успехи «Урала» колоссален, и матч с «Анжи» исключением не стал. Махачкалинцы не проиграли бы прямому конкуренту, если бы не Бикфалви, который сначала заработал для Манучаряна пенальти, а потом, стянув на себя 3-х соперников, не выдал ему отличную передачу на победный гол.
Джефферсон Фарфан
Ари сходу стал ключевым игроком «Локомотива», но в Уфу не поехал из-за дисквалификации. Юрий Сёмин остался без чистого форварда, но в тройку нападения включил не Майкона, а восстановившегося после травмы новичка. Фарфан, как это часто случается с приезжающими в Россию легионерами, сдувающимися в итоге, забил в первой же игре. Посмотрим, поможет ли Джефферсон «Локомотиву» в отдалённой перспективе, но в Уфе он своим победным голом, да и в целом активной игрой, очень подсобил.
Муса Думбия
Не Думбия стал автором первого, победного и самого важного гола «Арсенала» в матче с «Томью», но именно его фамилию скандировали болельщики по ходу 2-го тайма. Арендованный у «Ростова» футболист выложился более чем полностью, постоянно терзал защитников соперника, сам отрабатывал в обороне. За постоянное движение и страсть Думбия был вознаграждён голом, который снял все вопросы об исходе игры.
Станислав Прокофьев
«Амкар» и «Терек» забили по голу, но я не стал банально выделять авторов забитых мячей. Гаглоев и Митришев – большие молодцы, но результат наверняка был бы другим, если бы при счёте 1:0 Прокофьев головой не запустил мяч выше пустых ворот с пары метров. От разочарования Станислав по инерции влетел в штангу и вскоре очень пожалел о своём промахе, ставшем самым эпичным в туре.
Дмитрий Хомич
Пока партнёры Александра Селихова по «Спартаку-2» участвовали в потасовке с игроками второго «Зенита», сменивший его в воротах «Амкара» Дмитрий Хомич пропустил первый домашний гол пермяков в сезоне. Тренеры в послематчевых интервью редко выделяют кого-то из своих игроков, но Гаджи Гаджиев по собственной инициативе заявил: «Гол вратарский». И не согласиться трудно – несильный удар Митришева всё же надо было отражать.
Данни
Порой даже одна травма «крестов» ставит крест на успешной карьере – часто футболисты уже не возвращаются на прежний уровень после такого. Капитан «Зенита» пережил уже 3 тяжелейших повреждения, но сумел вернуться даже в 33 года после того, как пропустил выигранный его страной Евро, на который он собирался в ранге игрока основы. Несмотря ни на что, Данни не сдаётся: в Казани он вёл игру своей команды и разыграл с Жулиано шикарную стеночку, которая привела ко второму голу и уверенной победе.
Александр Головин
Летом прошлого года на 7-й минуте матча с «Крыльями» Головин забил свой 1-й мяч в сезоне. 2-го пришлось ждать до следующего матча с самарцами. ЦСКА не был так уж хорош в начале встречи с «Крыльями», так что удар Александра, перед которым он убрал Зинкова, пришёлся очень кстати.
Денис Попович
Словенец, до того лишь раз выходивший за «Оренбург» на замену, появился на поле «Открытие-Арены» на 63-й минуте и перевернул игру, ведь уже на 70-й он забил шикарный гол дальним ударом, а в следующей атаке создал партнёру возможность для удара, на добивании которого Дюриш сравнял счёт. Да, усилия Поповича в конечном итоге не принесли «Оренбургу» очков, но подарили самый яркий сюжет тура.
Роман Зобнин
Полузащитник забил свои первые мячи за «Спартак». Дубль – само по себе выдающееся достижение для Романа, но вряд ли его можно было бы называть героем встречи, если бы эти 2 мяча не принесли «Спартаку» победы. Другое дело, что красно-белые всё же добыли необходимые 3 очка во многом благодаря тому, что Зобнин помог разогнать Квинси и победную атаку. Так что сомнений нет – полноценный герой!
Квинси Промес
Когда человек забивает победный гол на 96-й минуте – он красавчик в любом случае, как бы ни провел предыдущие 95. Когда человек забивает победный гол в матче, где терять очки нельзя, и сохраняет для команды 6-очковый отрыв в чемпионской гонке – это высшая степень крутости.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Спартак", ФК "Урал"
Эдгар Манучарян
Армянин вышел на замену в начале 2-го тайма махачкалинского матча вместо травмировавшегося Лунгу. Он появился на поле аккурат между двумя пропущенными «Уралом» мячами и стал самой заметной фигурой в составе команды, которая не только смогла отыграться, но и победила. Именно после подачи Манучаряна с углового мяч в свои ворота срезал Гасанов. Именно Эдгар не забил пенальти. И он сам отмазался за это, забив победный гол в ворота «Анжи».
Эрик Бикфалви
Вклад румынского новичка в успехи «Урала» колоссален, и матч с «Анжи» исключением не стал. Махачкалинцы не проиграли бы прямому конкуренту, если бы не Бикфалви, который сначала заработал для Манучаряна пенальти, а потом, стянув на себя 3-х соперников, не выдал ему отличную передачу на победный гол.
Джефферсон Фарфан
Ари сходу стал ключевым игроком «Локомотива», но в Уфу не поехал из-за дисквалификации. Юрий Сёмин остался без чистого форварда, но в тройку нападения включил не Майкона, а восстановившегося после травмы новичка. Фарфан, как это часто случается с приезжающими в Россию легионерами, сдувающимися в итоге, забил в первой же игре. Посмотрим, поможет ли Джефферсон «Локомотиву» в отдалённой перспективе, но в Уфе он своим победным голом, да и в целом активной игрой, очень подсобил.
Муса Думбия
Не Думбия стал автором первого, победного и самого важного гола «Арсенала» в матче с «Томью», но именно его фамилию скандировали болельщики по ходу 2-го тайма. Арендованный у «Ростова» футболист выложился более чем полностью, постоянно терзал защитников соперника, сам отрабатывал в обороне. За постоянное движение и страсть Думбия был вознаграждён голом, который снял все вопросы об исходе игры.
Станислав Прокофьев
«Амкар» и «Терек» забили по голу, но я не стал банально выделять авторов забитых мячей. Гаглоев и Митришев – большие молодцы, но результат наверняка был бы другим, если бы при счёте 1:0 Прокофьев головой не запустил мяч выше пустых ворот с пары метров. От разочарования Станислав по инерции влетел в штангу и вскоре очень пожалел о своём промахе, ставшем самым эпичным в туре.
Дмитрий Хомич
Пока партнёры Александра Селихова по «Спартаку-2» участвовали в потасовке с игроками второго «Зенита», сменивший его в воротах «Амкара» Дмитрий Хомич пропустил первый домашний гол пермяков в сезоне. Тренеры в послематчевых интервью редко выделяют кого-то из своих игроков, но Гаджи Гаджиев по собственной инициативе заявил: «Гол вратарский». И не согласиться трудно – несильный удар Митришева всё же надо было отражать.
Данни
Порой даже одна травма «крестов» ставит крест на успешной карьере – часто футболисты уже не возвращаются на прежний уровень после такого. Капитан «Зенита» пережил уже 3 тяжелейших повреждения, но сумел вернуться даже в 33 года после того, как пропустил выигранный его страной Евро, на который он собирался в ранге игрока основы. Несмотря ни на что, Данни не сдаётся: в Казани он вёл игру своей команды и разыграл с Жулиано шикарную стеночку, которая привела ко второму голу и уверенной победе.
Александр Головин
Летом прошлого года на 7-й минуте матча с «Крыльями» Головин забил свой 1-й мяч в сезоне. 2-го пришлось ждать до следующего матча с самарцами. ЦСКА не был так уж хорош в начале встречи с «Крыльями», так что удар Александра, перед которым он убрал Зинкова, пришёлся очень кстати.
Денис Попович
Словенец, до того лишь раз выходивший за «Оренбург» на замену, появился на поле «Открытие-Арены» на 63-й минуте и перевернул игру, ведь уже на 70-й он забил шикарный гол дальним ударом, а в следующей атаке создал партнёру возможность для удара, на добивании которого Дюриш сравнял счёт. Да, усилия Поповича в конечном итоге не принесли «Оренбургу» очков, но подарили самый яркий сюжет тура.
Роман Зобнин
Полузащитник забил свои первые мячи за «Спартак». Дубль – само по себе выдающееся достижение для Романа, но вряд ли его можно было бы называть героем встречи, если бы эти 2 мяча не принесли «Спартаку» победы. Другое дело, что красно-белые всё же добыли необходимые 3 очка во многом благодаря тому, что Зобнин помог разогнать Квинси и победную атаку. Так что сомнений нет – полноценный герой!
Квинси Промес
Когда человек забивает победный гол на 96-й минуте – он красавчик в любом случае, как бы ни провел предыдущие 95. Когда человек забивает победный гол в матче, где терять очки нельзя, и сохраняет для команды 6-очковый отрыв в чемпионской гонке – это высшая степень крутости.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Спартак", ФК "Урал"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.