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Андрей Пятницкий: руководство "Спартака" должно настораживать количество побед, одержанных на последних минутах

Андрей Пятницкий: руководство "Спартака" должно настораживать количество побед, одержанных на последних минутахБывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Пятницкий, ныне возглавляющий клуб "Росич", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итог матча 21-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Оренбургом" (3:2).

- О концовке матча:

Победа в добавленное время в исполнении москвичей - далеко не первая такая история в текущем сезоне. Сразу вспоминается игра против "Амкара" (1:0), когда в самой концовке очень красивый мяч забил Денис Глушаков. Очевидно, что тренерский штаб доносит до своих подопечных мысль о том, что нужно играть до конца, что матч заканчивается с финальным свистком. Видно, что игроки нацелены от начала и до конца бороться за победу.

- О характере "Спартака":

Безусловно, в смысле настроя и нацеленности на золотые медали "Спартак" здесь и сейчас смотрится предпочтительнее своих прямых конкурентов. ЦСКА и "Зенит" - два клуба, которые в последних чемпионатах России регулярно претендовали и боролись за чемпионский титул. У "Спартака" крайне высокая конкуренция за чемпионство, но команде достаточно просто брать свои очки, будь-то в добавленное время или при более уверенной игре.

Отмечу, что в сравнении с началом второй части Премьер-Лиги "Зенит" более-менее преобразился, а ЦСКА выглядит более организованно. Думаю, что именно в очных матчах будет определяться чемпионство.

Мне кажется, что руководство и тренерский штаб "Спартака" должно настораживать количество побед, одержанных на последних минутах. Так весь сезон ведь не может продолжаться. В матчах с ЦСКА и "Зенитом" вряд ли получится перенести определение победителя на последние минуты.

В очных играх, как мне кажется, на первое место выйдут тактические задумки тренеров. "Зенит" изначально выглядел не очень хорошо с точки зрения функциональной подготовки, но команде по истечению нескольких матчей, видимо, удалось прийти в себя. Сейчас мы можем сказать, что команды полностью освоились и адаптировались к соревновательному процессу после зимнего перерыва.

"Зенит" преодолел имевшиеся сложности, судя по последним играм. Поэтому дальше всё будет зависеть от тактических решений и ходов тренеров.

- О психологическом аспекте чемпионской борьбы:

Большинство действующих игроков "Спартака" никогда раньше не испытывали подобного давления, ведь команда имеет реальные шансы на золотые медали. Эту нервозность иногда очень сильно видно в действиях футболистов "красно-белых".
Теги: Спартак Пятницкий
Сегодня, 00:04
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№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 00:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Есть замечательное футбольное выражение: "Ферги-тайм" !!!!! Пятницкий,вроде в проф. футбол играл, а чушь говоришь!!!!!!! Команда борется до конца и выигрывает!!!!!!!! что ещё нужно????!!!! Разве топ-клубам из топ-чемпионатов ВСЕГДА победы достаются просто?????.... Бред.... Вперед СПАРТАК!
Регистрация: 27.05.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:08) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Прав, профессор


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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