Мигел Данни выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро

Капитан "Зенита" Данни на своей странице в Instagram выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро."Все мои мысли сегодня связаны с моими братьями и сестрами, живущими в Санкт-Петербурге и потерявшими близких в сегодняшней трагедии. Я молюсь о скорейшем выздоровлении пострадавших", – написал Данни.