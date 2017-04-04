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Мигел Данни выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро

Капитан "Зенита" Данни на своей странице в Instagram выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро.

"Все мои мысли сегодня связаны с моими братьями и сестрами, живущими в Санкт-Петербурге и потерявшими близких в сегодняшней трагедии. Я молюсь о скорейшем выздоровлении пострадавших", – написал Данни.
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 00:30
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