Квинси Промес: несмотря на победу, это очень грустный день

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 21-го тура российской премьер-лиги выразил соболезнования пострадавшим после взрыва в метро Санкт-Петербурга."Несмотря на победу, это очень грустный день. Мои соболезнования всем пострадавшим в Санкт-Петербурге", — написал Промес в своём "инстаграме".