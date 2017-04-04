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Квинси Промес: несмотря на победу, это очень грустный день

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 21-го тура российской премьер-лиги выразил соболезнования пострадавшим после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

"Несмотря на победу, это очень грустный день. Мои соболезнования всем пострадавшим в Санкт-Петербурге", — написал Промес в своём "инстаграме".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 00:42
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№2 Написал: garford (Сегодня, 01:31) #
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Да, мы всё-таки народ немного чёрствый, это надо признать, иностранцы, они как дети, так их воспитывали с детства, менталитет совсем другой и я верю, что всё сказанное ими от сердца, вот и братуха сказал то, что думает, не смотря на эмоции от победы и забитого победного гола.
Регистрация: 5.07.2016
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Когда такое происходит, то футбол уходит на задний план. Но радует, что легионеры так высказываются


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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