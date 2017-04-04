Эрик Ламела успешно перенёс операцию на бедре

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела отметил, что операция на травмированном бедре прошла успешно. В субботу аргентинец лег под нож хирурга, операция проходила в Барселоне. По ее завершении футболист выложил фотографию в "твиттер"."Операция прошла успешно, спасибо всем за приятные сообщения", - написал игрок.