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Эрик Ламела успешно перенёс операцию на бедре

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела отметил, что операция на травмированном бедре прошла успешно. В субботу аргентинец лег под нож хирурга, операция проходила в Барселоне. По ее завершении футболист выложил фотографию в "твиттер".

"Операция прошла успешно, спасибо всем за приятные сообщения", - написал игрок.
Сегодня, 01:44
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