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Штефан Лихтштайнер: болельщикам "Ювентуса" нужна именно Лига чемпионов

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер заявил о решимости выиграть Лигу чемпионов.

"За последние годы нам удалось выиграть немало трофеев на уровне Италии, однако, болельщикам "Ювентуса" нужна именно Лига чемпионов.

Каждый игрок мечтает завоевать этот трофей, и мы загорелись идеей привезти его в Турин", - цитирует игрока Football Italia.
Теги: Лихтштайнер Ювентус
Сегодня, 03:07
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