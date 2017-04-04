Штефан Лихтштайнер: болельщикам "Ювентуса" нужна именно Лига чемпионов

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер заявил о решимости выиграть Лигу чемпионов."За последние годы нам удалось выиграть немало трофеев на уровне Италии, однако, болельщикам "Ювентуса" нужна именно Лига чемпионов.Каждый игрок мечтает завоевать этот трофей, и мы загорелись идеей привезти его в Турин", - цитирует игрока Football Italia.