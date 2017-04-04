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Димитри Пайет: я ушёл из "Вест Хэма", потому что боялся потерять место в сборной Франции

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет заявил, что основной причиной его ухода из "Вест Хэм Юнайтед" было опасение потерять место в сборной Франции.

"Я перешёл в "Марсель", который мне хорошо знаком. Там новый тренер, новая команда. В "Вест Хэме" мне было сложно. Я боялся потерять место в сборной Франции. Я знал, что однажды вернусь", - сообщил Пайет в интервью французскому телеканалу Canal+.
Теги: Пайет Вест Хэм
Сегодня, 03:07
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