Димитри Пайет: я ушёл из "Вест Хэма", потому что боялся потерять место в сборной Франции

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет заявил, что основной причиной его ухода из "Вест Хэм Юнайтед" было опасение потерять место в сборной Франции."Я перешёл в "Марсель", который мне хорошо знаком. Там новый тренер, новая команда. В "Вест Хэме" мне было сложно. Я боялся потерять место в сборной Франции. Я знал, что однажды вернусь", - сообщил Пайет в интервью французскому телеканалу Canal+.