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"Кристал Пэлас" хочет выкупить у "Ливерпуля" Мамаду Сако

"Кристал Пэлас" попытается выкупить у "Ливерпуля" трансфер Мамаду Сако, сообщает The Independent.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "орлам" удалось арендовать 25-летнего француза, конфликтовавшего в "Ливерпуле" с главным тренером Юргеном Клоппом. Трансферная стоимость Сако оценивается в 10 млн евро.
Теги: Сако Ливерпуль Кристал Пэлас
Сегодня, 03:54
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