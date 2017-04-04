"Кристал Пэлас" хочет выкупить у "Ливерпуля" Мамаду Сако

"Кристал Пэлас" попытается выкупить у "Ливерпуля" трансфер Мамаду Сако, сообщает The Independent.Напомним, что в зимнее трансферное окно "орлам" удалось арендовать 25-летнего француза, конфликтовавшего в "Ливерпуле" с главным тренером Юргеном Клоппом. Трансферная стоимость Сако оценивается в 10 млн евро.