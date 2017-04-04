Карло Анчелотти: Дибала в "Баварии"? Он хороший игрок, но это выдумки

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти опроверг слухи о возможном переходе форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы в мюнхенский клуб."Дибала — очень хороший игрок. Но эти слухи — выдумки. Мы сосредоточены на нашей игре и последующих матчах. У нас нет времени думать об этих сплетнях", - цитирует Анчелотти Goal.