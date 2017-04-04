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Карло Анчелотти: Дибала в "Баварии"? Он хороший игрок, но это выдумки

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти опроверг слухи о возможном переходе форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы в мюнхенский клуб.

"Дибала — очень хороший игрок. Но эти слухи — выдумки. Мы сосредоточены на нашей игре и последующих матчах. У нас нет времени думать об этих сплетнях", - цитирует Анчелотти Goal.
Теги: Анчелотти Дибала Ювентус Бавария
Сегодня, 04:28
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