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"Арсенал" согласился продать Давида Оспину в "Фенербахче"

"Арсенал" согласился продать вратарь Давида Оспину в "Фенербахче", утверждает турецкое издание Fanatik. По информации источника, сумма трансфера составит 6 млн фунтов.
Теги: Арсенал Фенербахче
Сегодня, 05:23
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