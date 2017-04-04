"Реал" готов потратить на Эдена Азара и Давида Де Хеа 100 миллионов фунтов

"Реал" летом намерен приобрести полузащитника "Челси" Эдена Азара и вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает The Mirror.В услугах обоих игроков лично заинтересован главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан. Утверждается, что мадридцы готовы потратить на усиление более 100 миллионов фунтов стерлингов.