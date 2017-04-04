Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Реал" готов потратить на Эдена Азара и Давида Де Хеа 100 миллионов фунтов

"Реал" летом намерен приобрести полузащитника "Челси" Эдена Азара и вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает The Mirror.

В услугах обоих игроков лично заинтересован главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан. Утверждается, что мадридцы готовы потратить на усиление более 100 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: де Хеа Азар Реал
Сегодня, 05:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.