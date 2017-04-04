Даниэле Де Росси, скорее всего, не сыграет против "Лацио"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси, скорее всего, не примет участия в ответном полуфинале Кубка Италии с "Лацио".По информации Sky Sport, хавбек "джаллоросси" не успеет полностью восстановиться после травмы, полученной в расположении сборной Италии. Еще накануне Де Росси тренировался отдельно от основной группы.