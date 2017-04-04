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Питер Одемвингие перебрался в Индонезию

Экс-нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие продолжит карьеру в Индонезии. 35-летний игрок перешёл в "Мадуру Юнайтед", информирует официальный сайт клуба.
Теги: Одемвингие
Сегодня, 06:37
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