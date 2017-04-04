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Рональд Куман: "Эвертону" нравится играть на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против "Манчестер Юнайтед".

"Мы знаем, что "Манчестер Юнайтед" испытывает трудности дома. Случалось, им не удавалось добиваться результата, хотя они много владели мячом и были лучшей командой на поле. "МЮ" остаётся очень сильной командой. Их лазарет пустеет. "Эвертону" нравится играть на "Олд Траффорд". Понимаем, что в гостях придётся много защищаться. Команда Моуринью выиграла Кубок лиги и ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Чтобы делать какие-то выводы о "Манчестер Юнайтед", нужно дождаться конца сезона", - цитирует Кумана BBC.
Теги: Куман Эвертон Манчестер Юнайтед
Сегодня, 06:33
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