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"Ювентус" хочет приобрести Браими

По информации Tuttosport, туринский "Ювентус" отправил скаутов в Португалию понаблюдать за игрой хавбека "Порту" Ясина Браими.

Чемпионы Италии раздумывают над подписанием 27-летнего алжирца в грядущее трансферное окно.
Теги: Ювентус Порту
Сегодня, 06:32
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