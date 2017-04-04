Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Роман Широков: "Зенит" набирает кондиции, значит, "Спартаку" некогда расслабляться

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков выразил мнение, что у "Зенита" после победы над "Рубином" (2:0), есть реальные шансы догнать "Спартак".

"Не сказал бы, что "Рубин" был слаб. "Зенит" сыграл в свою игру и решил исход матча в течение 10 минут. Даже удаление Юсупова в концовке никак не повлияло на уверенность питерцев.

Отлично, что "Зенит" набирает кондиции. Значит, впереди нас ждёт интрига в чемпионате – "Спартаку" некогда расслабляться. В апреле нас ожидает ряд интереснейших матчей, которые могут назвать нам чемпиона или наоборот закрутить интригу так, что победителя мы узнаем только в 30-м туре", - сказал Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Зенит Спартак
Сегодня, 08:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.