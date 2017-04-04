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СМИ: команда "Арсенал-2" может быть упразднена

Руководство тульского "Арсенала" планирует провести серьезные изменения в структуре клуба, передают "Известия".

Президент клуба Гурам Аджоев прорабатывает вопрос о ликвидации "Арсенала-2", который выступает в ПФЛ. Причина таких преобразований состоит в том, что на содержание фарм-клуба расходуется порядка 40 миллионов рублей за сезон.

По мнению руководства "Арсенала", эти средства можно перераспределить на иные, более важные статьи. Окончательное решение будет принято по итогам сезона, когда станет ясно, сохранит ли тульская команда свое место в РФПЛ.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 08:38
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№1 Написал: EMDM (Сегодня, 08:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Думаю это логичное решение для Арсенала...
Регистрация: 24.04.2008
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