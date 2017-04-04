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Источник: "Барселона" и Лионель Месси продлят контракт в мае

"Барселона" и аргентинский форвард Лионель Месси близки к продлению контракта, который истекает в июне 2018 года.

Как передает Cadena Ser, руководство сине-гранатовых подпишет новое соглашение с 29-летним аргентинцем в мае.

В СМИ упоминается, что каталонцы предлагают Месси подъемные свыше 40 миллионов евро, а зарплата игрока составит 35 миллионов в год.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 08:52
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