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Источник: "Барселона" и Лионель Месси продлят контракт в мае
"Барселона" и аргентинский форвард Лионель Месси близки к продлению контракта, который истекает в июне 2018 года.
Как передает Cadena Ser, руководство сине-гранатовых подпишет новое соглашение с 29-летним аргентинцем в мае.
В СМИ упоминается, что каталонцы предлагают Месси подъемные свыше 40 миллионов евро, а зарплата игрока составит 35 миллионов в год.
Как передает Cadena Ser, руководство сине-гранатовых подпишет новое соглашение с 29-летним аргентинцем в мае.
В СМИ упоминается, что каталонцы предлагают Месси подъемные свыше 40 миллионов евро, а зарплата игрока составит 35 миллионов в год.
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