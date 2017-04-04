Фабио Капелло: "Ювентус" умеет обороняться, в отличие от "Барселоны"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что в игре 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Барселоной" будет равная борьба."Барселона" не умеет обороняться, в отличие от "Ювентуса". Туринцы могут забить несколько голов предстоящему сопернику, но не должны расслабляться.Я думаю, что в этом противостоянии будет равная борьба. В игре с "Наполи" "Ювентус" мне не понравился. Если "Барса" будет сильно прессинговать, "Юве" будет непросто", - заявил Капелло.