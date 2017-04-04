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Президент "Оренбурга": игроки не валялись специально в конце матча со "Спартаком"
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин высказался относительно матча 21-го тура премьер-лиги со "Спартаком".
"Когда услышал, что добавили шесть минут ко второму тайму, то мне сразу вспомнился хоккей с овертаймами до гола. Так и получилось, что "Спартак" забил и игра закончилась. Решение судьи обидно, но его нельзя оспаривать. Понимаю, если бы это было три или четыре, но шесть – сразу настораживает. После первого тайма ничего не добавили, а тут сразу шесть минут.
Смотрел пресс-конференцию Роберта Евдокимова после матча. К нашей команде были претензии после игры с "Краснодаром" и сейчас. Оба матча – очень важные для нас. Понятно, что главный тренер не говорил игрокам тянуть время, тут сработало подсознание игроков.
Ребята понимали, что счёт 2:2 вполне достойный, и действовали немного по-другому. Но не стоит забывать, что в добавленное время мы выходили один в один и атаковали. Надо понимать, что такие действия игроков – это часть игры. Вспомните как "Спартак" играл во втором тайме в Оренбурге. Тоже удерживали счёт.
По картинке казалось, что футболисты "Оренбурга" симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приёмы. Матч просто получился зажигательным, поэтому все думают, что делали специально. Могу сказать, что игроки "Оренбурга" не валялись специально в конце матча со "Спартаком". В конце игры больно получать по ногам, не надо ко всему относиться предвзято.
Я при счёте 2:0 был уверен, что мы сможем отыграться. Мы ни в чём не уступали, но мастерство, наверно, повыше у спартаковцев. Зрителям нравятся такие валидольные игры", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
"Когда услышал, что добавили шесть минут ко второму тайму, то мне сразу вспомнился хоккей с овертаймами до гола. Так и получилось, что "Спартак" забил и игра закончилась. Решение судьи обидно, но его нельзя оспаривать. Понимаю, если бы это было три или четыре, но шесть – сразу настораживает. После первого тайма ничего не добавили, а тут сразу шесть минут.
Смотрел пресс-конференцию Роберта Евдокимова после матча. К нашей команде были претензии после игры с "Краснодаром" и сейчас. Оба матча – очень важные для нас. Понятно, что главный тренер не говорил игрокам тянуть время, тут сработало подсознание игроков.
Ребята понимали, что счёт 2:2 вполне достойный, и действовали немного по-другому. Но не стоит забывать, что в добавленное время мы выходили один в один и атаковали. Надо понимать, что такие действия игроков – это часть игры. Вспомните как "Спартак" играл во втором тайме в Оренбурге. Тоже удерживали счёт.
По картинке казалось, что футболисты "Оренбурга" симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приёмы. Матч просто получился зажигательным, поэтому все думают, что делали специально. Могу сказать, что игроки "Оренбурга" не валялись специально в конце матча со "Спартаком". В конце игры больно получать по ногам, не надо ко всему относиться предвзято.
Я при счёте 2:0 был уверен, что мы сможем отыграться. Мы ни в чём не уступали, но мастерство, наверно, повыше у спартаковцев. Зрителям нравятся такие валидольные игры", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
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