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Президент "Оренбурга": игроки не валялись специально в конце матча со "Спартаком"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин высказался относительно матча 21-го тура премьер-лиги со "Спартаком".

"Когда услышал, что добавили шесть минут ко второму тайму, то мне сразу вспомнился хоккей с овертаймами до гола. Так и получилось, что "Спартак" забил и игра закончилась. Решение судьи обидно, но его нельзя оспаривать. Понимаю, если бы это было три или четыре, но шесть – сразу настораживает. После первого тайма ничего не добавили, а тут сразу шесть минут.

Смотрел пресс-конференцию Роберта Евдокимова после матча. К нашей команде были претензии после игры с "Краснодаром" и сейчас. Оба матча – очень важные для нас. Понятно, что главный тренер не говорил игрокам тянуть время, тут сработало подсознание игроков.

Ребята понимали, что счёт 2:2 вполне достойный, и действовали немного по-другому. Но не стоит забывать, что в добавленное время мы выходили один в один и атаковали. Надо понимать, что такие действия игроков – это часть игры. Вспомните как "Спартак" играл во втором тайме в Оренбурге. Тоже удерживали счёт.

По картинке казалось, что футболисты "Оренбурга" симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приёмы. Матч просто получился зажигательным, поэтому все думают, что делали специально. Могу сказать, что игроки "Оренбурга" не валялись специально в конце матча со "Спартаком". В конце игры больно получать по ногам, не надо ко всему относиться предвзято.

Я при счёте 2:0 был уверен, что мы сможем отыграться. Мы ни в чём не уступали, но мастерство, наверно, повыше у спартаковцев. Зрителям нравятся такие валидольные игры", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
Теги: Оренбург Спартак
Сегодня, 10:28
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13
(2)
№13 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Клоун не хуже Карпина

"По картинке казалось, что футболисты "Оренбурга" симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приёмы"

Сам бы сначала прочитал, что сказал!
Регистрация: 14.04.2008
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:50) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наверняка, заливает это с серьезным лицом, с такими сложными щщами


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 11:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это было настолько явно, что не комильфо отрицать очевидное.
У газовика и был расчет, что судья свистнет, как только истечет основное время.
Но игра заканчивается со свистком судьи, и не надо говорить, что рефери добавил времени столько, сколько надо, что б Спартак забил.
Спартак забил, потому, что больше хотел выиграть.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№10 Написал: ww Белгород (Сегодня, 11:43) #
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  •  (2)
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Болеет за:
«Спартак»
Дядя, почитай, что ты пишешь. Ты сам себе противоречишь.
Как оренбургцы падали и корчились-стыдно было смотреть.
А в добавленное время и вы могли забить.
Так в чем вина судьи?
Я вот до сих пор не пойму -почему гол Боки не засчитал?


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:28) #
  • +4
  •  (4)
online

Просто устали
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Роман Лодон (Сегодня, 11:10) #
  • -5
  •  (5)

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Регистрация: 4.04.2017
№7 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:02) #
  • +7
  •  (9)

Почему твои футы начала падать и корчиться от боли только к концу матча при 2:2? Клоуны!!!
Регистрация: 26.05.2012
№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:02) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Президент клоун!


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: Батька (Сегодня, 10:59) #
  • +3
  •  (5)

К первому тайму не добавил ничего ко второму 6 минут ... по факту: голы, замены, травмы (будем считать не задержка а реальные травмы) 3 гола - 1:30 мин, 6 замен - 3 минуты ... а валяния от травм кто то считал что 2:50 минуты валялись, тоесть по факту - 7:20 надо добавлять + в первом тайме гол и остановки были еще 1 - 1:30 .... вообщем даже если бы 8-9 минут добавил были основания !!!
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 10:54) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дяденька, да ты смешон, наверное, ты клоун. Хотя президенты-клоуны в синем - это уже "притча во языцех"


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№3 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 10:52) #
  • +5
  •  (7)

"-Уехал , уехал , Кайен мой уехал...." подумалось президенту Оренбурга...
Регистрация: 17.06.2016
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:39) #
  • +13
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Президенту Оренбурга посвящается.
КЛАЦАТЬ СЮДА
Смотрим за действиями игрока в синем с 49 по 53 секунды.
Хронометраж:
49 секунда - игровой стык с Зобниным.
50 секунда валяется. Корчится в муках. Зовите нотариуса - пишу завещание.
51 секунда игра продолжается. Родственники уже позвонили в похоронное бюро.
52 секунда. Бл@.. никто не обратил внимание. Никому я не нужен.. премиальный мерс от Миллера под угрозой.
53 секунда. Ладно побегу до штрафной.
ГОЛ!!

Так президенту Оренбурга и передайте.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:39) #
  • +14
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Хрень полную написал...президент клуба а даже незнает что сейчас довольно распостраненная практика у арбитров не добавлять время к первому тайму а добавлять все ко второму,в конце игры.6 замен это уже 3 мин.!Ну и по факту 3 или 4 минуты это нормально,но 6!!Целых две минуты...ай яй яй...как же так!!!2 минуты переиграли!!!а как же остановки кроме замен?Су.ка был бы хоть чуть судья предвзятый защитал бы гол Бокетти,харе ныть нытики йобаные!!!Каждый тур одно и то же как бабы,поэтому и сливаем в европе потпм что ищем причины не в себе а в судьях полях ***.х.
Регистрация: 3.11.2016
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