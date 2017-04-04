Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:35
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
02:30
Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно
Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно
Йоан Кардиналь: Балотелли все устраивает в "Ницце", он хочет остаться
Вратарь "Ниццы" Йоан Кардиналь рассказал прессе, что нападающий Марио Балотелли планирует остаться во французском клубе. Соглашение 26-летнего итальянца действует до лета 2017 года.
"Марио сказал мне, что хотел бы остаться в "Ницце", его тут все устраивает, тут он счастлив. Ему нравится, что футбольный проект развивается.
Если клуб сможет удовлетворить его финансовые требования, то Бало будет очень счастлив", - цитирует Кардиналя RMC.
"Марио сказал мне, что хотел бы остаться в "Ницце", его тут все устраивает, тут он счастлив. Ему нравится, что футбольный проект развивается.
Если клуб сможет удовлетворить его финансовые требования, то Бало будет очень счастлив", - цитирует Кардиналя RMC.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.