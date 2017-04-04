Йоан Кардиналь: Балотелли все устраивает в "Ницце", он хочет остаться

Вратарь "Ниццы" Йоан Кардиналь рассказал прессе, что нападающий Марио Балотелли планирует остаться во французском клубе. Соглашение 26-летнего итальянца действует до лета 2017 года."Марио сказал мне, что хотел бы остаться в "Ницце", его тут все устраивает, тут он счастлив. Ему нравится, что футбольный проект развивается.Если клуб сможет удовлетворить его финансовые требования, то Бало будет очень счастлив", - цитирует Кардиналя RMC.