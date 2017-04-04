Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:35
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
02:30
Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно
Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно
Илья Михалев: в "Луче-Энергии" все довольны, что выплатили долги
Футболисты "Луча-Энергии" довольны, что все долги по заработной плате были погашены, а в задолженностях по премиальным проблемы нет, рассказал нападающий клуба ФНЛ Илья Михалев.
"Погасили все долги по заработной плате полностью, должны только премиальные. Все хорошо, все работают в штатном режиме. Премиальные должны за прошлый год, в положении о премировании это прописано. Но в принципе ситуация очень хорошая, все довольны и рады.
Мы не думаем о повторении ситуации. У нас ближайшая игра со "Спартаком-Нальчиком" за шесть очков, очень серьезная, нам нужно ее выигрывать. Пока все стабильно, никаких долгов кроме премиальных нет, все супер, все довольны - руководство и футболисты, все идет своим чередом, и мы готовимся к игре", - цитирует Михалева ТАСС.
"Погасили все долги по заработной плате полностью, должны только премиальные. Все хорошо, все работают в штатном режиме. Премиальные должны за прошлый год, в положении о премировании это прописано. Но в принципе ситуация очень хорошая, все довольны и рады.
Мы не думаем о повторении ситуации. У нас ближайшая игра со "Спартаком-Нальчиком" за шесть очков, очень серьезная, нам нужно ее выигрывать. Пока все стабильно, никаких долгов кроме премиальных нет, все супер, все довольны - руководство и футболисты, все идет своим чередом, и мы готовимся к игре", - цитирует Михалева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.