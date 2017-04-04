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Илья Михалев: в "Луче-Энергии" все довольны, что выплатили долги

Футболисты "Луча-Энергии" довольны, что все долги по заработной плате были погашены, а в задолженностях по премиальным проблемы нет, рассказал нападающий клуба ФНЛ Илья Михалев.

"Погасили все долги по заработной плате полностью, должны только премиальные. Все хорошо, все работают в штатном режиме. Премиальные должны за прошлый год, в положении о премировании это прописано. Но в принципе ситуация очень хорошая, все довольны и рады.

Мы не думаем о повторении ситуации. У нас ближайшая игра со "Спартаком-Нальчиком" за шесть очков, очень серьезная, нам нужно ее выигрывать. Пока все стабильно, никаких долгов кроме премиальных нет, все супер, все довольны - руководство и футболисты, все идет своим чередом, и мы готовимся к игре", - цитирует Михалева ТАСС.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 10:51
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№1 Написал: Роман Лодон (Сегодня, 11:08) #
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Регистрация: 4.04.2017
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