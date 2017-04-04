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Дмитрий Комбаров: играть после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров считает, что футболистам красно-белых психологически тяжелее, чем "Зениту" и ЦСКА, поскольку команде приходится играть матчи туров чемпионата России после конкурентов.
"После матча с "Оренбургом" тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо.
Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее.
Поначалу матч с "Оренбургом" складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию. Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена.
Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка", - цитирует Комбарова ТАСС
"После матча с "Оренбургом" тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо.
Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее.
Поначалу матч с "Оренбургом" складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию. Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена.
Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка", - цитирует Комбарова ТАСС
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