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Станислав Черчесов: главный минус за время работы в сборной - это игра с Катаром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о подготовке национальной команды к ЧМ-2018.
"Результаты матчей сборной пока можно вынести за скобки. Конечно, мы не проводим сборы в Турции, а собираем зрителей на прекрасных стадионах. Но сам Бог нам послал ситуацию, когда не нужно отбираться на чемпионат мира. Таким образом, мы можем просмотреть большее количество кандидатов.
А главный минус - это игра с Катаром. Ее ход и итог сильно расстроил как меня, так и болельщиков. Да, мы могли реализовать пенальти и свести встречу вничью, но это мало что изменило бы", - цитирует Черчесова "Советский спорт".
Напомним, 10 ноября в Дохе сборная России уступила в контрольном матче Катару со счетом 1:2.
"Результаты матчей сборной пока можно вынести за скобки. Конечно, мы не проводим сборы в Турции, а собираем зрителей на прекрасных стадионах. Но сам Бог нам послал ситуацию, когда не нужно отбираться на чемпионат мира. Таким образом, мы можем просмотреть большее количество кандидатов.
А главный минус - это игра с Катаром. Ее ход и итог сильно расстроил как меня, так и болельщиков. Да, мы могли реализовать пенальти и свести встречу вничью, но это мало что изменило бы", - цитирует Черчесова "Советский спорт".
Напомним, 10 ноября в Дохе сборная России уступила в контрольном матче Катару со счетом 1:2.
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