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Станислав Черчесов: главный минус за время работы в сборной - это игра с Катаром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о подготовке национальной команды к ЧМ-2018.

"Результаты матчей сборной пока можно вынести за скобки. Конечно, мы не проводим сборы в Турции, а собираем зрителей на прекрасных стадионах. Но сам Бог нам послал ситуацию, когда не нужно отбираться на чемпионат мира. Таким образом, мы можем просмотреть большее количество кандидатов.

А главный минус - это игра с Катаром. Ее ход и итог сильно расстроил как меня, так и болельщиков. Да, мы могли реализовать пенальти и свести встречу вничью, но это мало что изменило бы", - цитирует Черчесова "Советский спорт".

Напомним, 10 ноября в Дохе сборная России уступила в контрольном матче Катару со счетом 1:2.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 11:40
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№1 Написал: kruga (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нет, Стас... главный минус - это твое назначение главным тренером...


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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