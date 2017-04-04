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Станислав Черчесов: Дзюба? Я бы снял эту тему с газетных полос

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прояснил обстановку вокруг футболистов Артема Дзюбы и Марио Фернандеса.

"Есть юридические дела, которые нельзя отменять. Как только я получу официальное добро – буду принимать решение по Фернандесу. Пока мы получали только устное согласие от ФИФА на его участие в контрольных матчах. Которое может быть отменено в любой момент. Мы не можем рисковать. Марио великолепно влился в команду, меня он понимает, хотя сам говорить по-русски пока стесняется.

А с Дзюбой абсолютно ничего не происходит. Конечно, мы все читаем, и расставляем акценты. С уверенностью могу сказать, что он часто испытывает проблемы со здоровьем. Он прилетел и мы увидели его опухшее колено. И динамика идет к ухудшению. Если доктора сказали, что ему нужно 6 дней, чтобы колено пришло в порядок – мы должны к ним прислушиваться.

Следим за его состоянием, мы находимся в контакте, хотя и не вмешиваемся в дела Мирчи Луческу и "Зенита". Я бы снял эту тему с газетных полос", – цитирует Черчесова "Советский спорт".
Теги: Черчесов Дзюба Фернандес Сборная России
Сегодня, 11:54
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