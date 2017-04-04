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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
УЕФА намерен улучшить момент с выплатами небогатым клубам за трансферы их воспитанников
УЕФА будет уделять больше внимания защите финансовых интересов небогатых клубов в вопросах перечислений за трансферы их воспитанников, сообщил член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.
"Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет.
В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить", - отметил Лауринец, слова которого приводит ТАСС.
"Мы обсуждали некоторые финансовые вопросы. В частности, более эффективно должна работать схема, по которой маленькие клубы получают деньги за трансферы своих воспитанников в возрасте от 12 до 23 лет.
В этой области есть определенные проблемы, которые необходимо решить", - отметил Лауринец, слова которого приводит ТАСС.
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