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ЦСКА начал готовиться к игре с "Краснодаром"

Игроки ЦСКА приступили к подготовке к матчу 22-го тура РФПЛ с "Краснодаром".

Игра состоится 9 апреля в Краснодаре. На выездной матч армейцы отправятся в субботу после предыгровой тренировки, передает "BobSoccer".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:21
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