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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
ЦСКА начал готовиться к игре с "Краснодаром"
Игроки ЦСКА приступили к подготовке к матчу 22-го тура РФПЛ с "Краснодаром".
Игра состоится 9 апреля в Краснодаре. На выездной матч армейцы отправятся в субботу после предыгровой тренировки, передает "BobSoccer".
Игра состоится 9 апреля в Краснодаре. На выездной матч армейцы отправятся в субботу после предыгровой тренировки, передает "BobSoccer".
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