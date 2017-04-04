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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Сослан Джанаев по-прежнему не тренируется из-за травмы плеча
Голкипер "Ростова" Сослан Джанаев продолжает залечивать старую травму плеча, передает "Спорт день за днем".
30-летний вратарь не тренируется, поскольку до сих пор боли его не покидают. Тренерский штаб отталкивается от ощущений самого Джанаева, который пока не чувствует, что готов вернуться на поле, и уступает место в воротах Никите Медведеву
30-летний вратарь не тренируется, поскольку до сих пор боли его не покидают. Тренерский штаб отталкивается от ощущений самого Джанаева, который пока не чувствует, что готов вернуться на поле, и уступает место в воротах Никите Медведеву
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