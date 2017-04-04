Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Сослан Джанаев по-прежнему не тренируется из-за травмы плеча

Голкипер "Ростова" Сослан Джанаев продолжает залечивать старую травму плеча, передает "Спорт день за днем".

30-летний вратарь не тренируется, поскольку до сих пор боли его не покидают. Тренерский штаб отталкивается от ощущений самого Джанаева, который пока не чувствует, что готов вернуться на поле, и уступает место в воротах Никите Медведеву
Теги: Ростов Джанаев
Сегодня, 13:22
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.