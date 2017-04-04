Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Спортивный психолог: у "Спартака" появилось сочетание физической силы и воли

Спортивный психолог Вадим Гущин высказался на тему того, что изменилось в "Спартаке" при Массимо Каррере.

– Не слишком ли расточителен ли «Спартак» в плане эмоций?

– Да нет же! Этот матч – лишнее доказательство «Спартаку», что команда может не только проигрывать на последних минутах (что с ними часто – увы – случалось), но и на зубах вытягивать, хотя противник всей командой сзади стоит. Это очень положительный опыт.

А на фоне великолепной физической подготовки господина Карреры… При итальянце в «Спартаке» появилось вот это сочетание – силы (физической) и воли. «Спартак» два этих качества и проявил. И плюс мастерство Промеса, конечно.

Если бы «Спартак» этот матч не выиграл, эмоции однозначно шли бы в минус. Надо всегда понимать, какие эмоции команда переживает. В данном случае эмоции – положительные. Опыт – положительный. Это очень хорошо. Все это будет залогом следующих успешных матчей.

В итальянском футболе большое значение придают этому умению играть при 0:1. То есть, команда, пропустив гол, не должна бросаться сразу его отыгрывать, но и не должна при этом опускать руки. Надо стабилизировать свое эмоциональное состояние. Ведь переживания после гола – забитого или пропущенного, тем более не засчитанного – очень сильные. И в этой ситуации потеря концентрации очень типична.

Но в команде должны быть люди – стержневые, может не лучшие игроки, но опытные, авторитетные, которые могут подстегнуть коллег, не на бровке – оттуда не докричишься, – а именно на поле. Тем более Каррере на итальянском воздействовать на команду во время матча сложно.

Значит, нужны эти «дядьки-наставники»… Такие, к примеру, как Горлукович. Они должны, как говориться, дать по шапке и вернуть на землю. Но у команды должен быть еще и соответствующий опыт, а еще уверенность в себе.

Если «Барселоне» не засчитывают гол, она спокойно продолжает гнуть свою линию: ничего, мы еще забьем! А для «Спартака» не засчитанный гол – трагедия. Это такой эмоциональный опыт команды, которая давно не была чемпионом. Они себя не чувствуют априори сильнее противника. От недостатка уверенности и такое сильное огорчение, – цитирует Гущина "Советский спорт".
Теги: Спартак
Сегодня, 13:56
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SP-M
Цитата: bohater
Цитата: Игорь Владимирович
Вот, Боккетти, забил гол, нарушив правила, дернув защитника за руку и завалив его...
Увидел, что рефери гол не засчитывает и жестами высказал свое недовольство.
Страшно подумать, что б было, окажись на его месте Вернблум...

такого у вернблума не может быть априори - у команды гнидера с судейками все ровно

да нах ты его вообще держишь то. ?? забивать надо по правилам чтоб не отменяли. как Дзюба не надо падать . все вернется. вот и вернулось сразу причем 2 гола. вместо 3-0 2-2

Ну, футбол сейчас игра контактная, не минифутбол.
Расчет всегда при фолах - сделать его незаметнее, "тоньше" что ли. Вдруг судья посчитает нарушение незначительным, что зачастую так и есть.
Вот, к примеру, Зуев накрутил трех или четырех игроков ЦСКА, и практически выйдя один-на один с Акинфеевым, упал. Я сначала не понял, что это он вдруг упал, а на повторе четко было видно, как Вернблум прижал руку Зуева и завалился сам, повалив и соперника. И все шито-крыто, пеналя нет, судья внимания не обратил...
ИМХО, сейчас в штрафной борьба такая - цепляют соперники друг друга по черной. А там, как рефери решит, кто "виноватее".


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№3 Написал: SP-M (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: bohater
Цитата: Игорь Владимирович
Вот, Боккетти, забил гол, нарушив правила, дернув защитника за руку и завалив его...
Увидел, что рефери гол не засчитывает и жестами высказал свое недовольство.
Страшно подумать, что б было, окажись на его месте Вернблум...

такого у вернблума не может быть априори - у команды гнидера с судейками все ровно

да нах ты его вообще держишь то. ?? забивать надо по правилам чтоб не отменяли. как Дзюба не надо падать . все вернется. вот и вернулось сразу причем 2 гола. вместо 3-0 2-2
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Владимирович
Вот, Боккетти, забил гол, нарушив правила, дернув защитника за руку и завалив его...
Увидел, что рефери гол не засчитывает и жестами высказал свое недовольство.
Страшно подумать, что б было, окажись на его месте Вернблум...

такого у вернблума не может быть априори - у команды гнидера с судейками все ровно


--------------------
Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 14:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот, Боккетти, забил гол, нарушив правила, дернув защитника за руку и завалив его...
Увидел, что рефери гол не засчитывает и жестами высказал свое недовольство.
Страшно подумать, что б было, окажись на его месте Вернблум...


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.