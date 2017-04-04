Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:35
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Спортивный психолог: у "Спартака" появилось сочетание физической силы и воли
Спортивный психолог Вадим Гущин высказался на тему того, что изменилось в "Спартаке" при Массимо Каррере.
– Не слишком ли расточителен ли «Спартак» в плане эмоций?
– Да нет же! Этот матч – лишнее доказательство «Спартаку», что команда может не только проигрывать на последних минутах (что с ними часто – увы – случалось), но и на зубах вытягивать, хотя противник всей командой сзади стоит. Это очень положительный опыт.
А на фоне великолепной физической подготовки господина Карреры… При итальянце в «Спартаке» появилось вот это сочетание – силы (физической) и воли. «Спартак» два этих качества и проявил. И плюс мастерство Промеса, конечно.
Если бы «Спартак» этот матч не выиграл, эмоции однозначно шли бы в минус. Надо всегда понимать, какие эмоции команда переживает. В данном случае эмоции – положительные. Опыт – положительный. Это очень хорошо. Все это будет залогом следующих успешных матчей.
В итальянском футболе большое значение придают этому умению играть при 0:1. То есть, команда, пропустив гол, не должна бросаться сразу его отыгрывать, но и не должна при этом опускать руки. Надо стабилизировать свое эмоциональное состояние. Ведь переживания после гола – забитого или пропущенного, тем более не засчитанного – очень сильные. И в этой ситуации потеря концентрации очень типична.
Но в команде должны быть люди – стержневые, может не лучшие игроки, но опытные, авторитетные, которые могут подстегнуть коллег, не на бровке – оттуда не докричишься, – а именно на поле. Тем более Каррере на итальянском воздействовать на команду во время матча сложно.
Значит, нужны эти «дядьки-наставники»… Такие, к примеру, как Горлукович. Они должны, как говориться, дать по шапке и вернуть на землю. Но у команды должен быть еще и соответствующий опыт, а еще уверенность в себе.
Если «Барселоне» не засчитывают гол, она спокойно продолжает гнуть свою линию: ничего, мы еще забьем! А для «Спартака» не засчитанный гол – трагедия. Это такой эмоциональный опыт команды, которая давно не была чемпионом. Они себя не чувствуют априори сильнее противника. От недостатка уверенности и такое сильное огорчение, – цитирует Гущина "Советский спорт".
– Не слишком ли расточителен ли «Спартак» в плане эмоций?
– Да нет же! Этот матч – лишнее доказательство «Спартаку», что команда может не только проигрывать на последних минутах (что с ними часто – увы – случалось), но и на зубах вытягивать, хотя противник всей командой сзади стоит. Это очень положительный опыт.
А на фоне великолепной физической подготовки господина Карреры… При итальянце в «Спартаке» появилось вот это сочетание – силы (физической) и воли. «Спартак» два этих качества и проявил. И плюс мастерство Промеса, конечно.
Если бы «Спартак» этот матч не выиграл, эмоции однозначно шли бы в минус. Надо всегда понимать, какие эмоции команда переживает. В данном случае эмоции – положительные. Опыт – положительный. Это очень хорошо. Все это будет залогом следующих успешных матчей.
В итальянском футболе большое значение придают этому умению играть при 0:1. То есть, команда, пропустив гол, не должна бросаться сразу его отыгрывать, но и не должна при этом опускать руки. Надо стабилизировать свое эмоциональное состояние. Ведь переживания после гола – забитого или пропущенного, тем более не засчитанного – очень сильные. И в этой ситуации потеря концентрации очень типична.
Но в команде должны быть люди – стержневые, может не лучшие игроки, но опытные, авторитетные, которые могут подстегнуть коллег, не на бровке – оттуда не докричишься, – а именно на поле. Тем более Каррере на итальянском воздействовать на команду во время матча сложно.
Значит, нужны эти «дядьки-наставники»… Такие, к примеру, как Горлукович. Они должны, как говориться, дать по шапке и вернуть на землю. Но у команды должен быть еще и соответствующий опыт, а еще уверенность в себе.
Если «Барселоне» не засчитывают гол, она спокойно продолжает гнуть свою линию: ничего, мы еще забьем! А для «Спартака» не засчитанный гол – трагедия. Это такой эмоциональный опыт команды, которая давно не была чемпионом. Они себя не чувствуют априори сильнее противника. От недостатка уверенности и такое сильное огорчение, – цитирует Гущина "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.