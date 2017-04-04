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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Марк Вильмотс убедил игроков сборной Франции выступать за Кот-д’Ивуар
Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Марк Вильмотс провел беседу и убедил форварда "Лиона" Максвела Корне и хавбека "Удинезе" Секу Фофана выступать за африканскую команду.
Оба футболиста ранее были заиграны за юношеские сборные Франции. передает L`Equipe.
Оба футболиста ранее были заиграны за юношеские сборные Франции. передает L`Equipe.
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