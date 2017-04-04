Марк Вильмотс убедил игроков сборной Франции выступать за Кот-д’Ивуар

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Марк Вильмотс провел беседу и убедил форварда "Лиона" Максвела Корне и хавбека "Удинезе" Секу Фофана выступать за африканскую команду.Оба футболиста ранее были заиграны за юношеские сборные Франции. передает L`Equipe.