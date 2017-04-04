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Марк Вильмотс убедил игроков сборной Франции выступать за Кот-д’Ивуар

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Марк Вильмотс провел беседу и убедил форварда "Лиона" Максвела Корне и хавбека "Удинезе" Секу Фофана выступать за африканскую команду.

Оба футболиста ранее были заиграны за юношеские сборные Франции. передает L`Equipe.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 15:20
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:44) #
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Как мило
Миграция негров в родные пенаты!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:26) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
хорошо хоть не за Россию
Регистрация: 17.05.2013
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