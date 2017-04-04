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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Габриэл Жезус возобновил тренировки после травмы
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус работает над возвращением в строй после травмы, информирует официальный сайт "горожан".
Сообщается, что бразилец уже начал заниматься в спортзале, а сегодня приступил к тренировкам на поле. Ожидается, что Жезус еще сможет сыграть за "горожан" в текущем сезоне.
Напомним, форвард получил перелом плюсневой кости в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (2:0).
Сообщается, что бразилец уже начал заниматься в спортзале, а сегодня приступил к тренировкам на поле. Ожидается, что Жезус еще сможет сыграть за "горожан" в текущем сезоне.
Напомним, форвард получил перелом плюсневой кости в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (2:0).
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