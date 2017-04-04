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Луис Энрике: я не ухожу из "Барселоны" в другой клуб, моя цель на лето - пляж в Сан-Лоренсо

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, который ранее заявил, что покинет команду по окончании сезона, рассказал нуждается в отдыхе.

"Барселона" - это мой дом, у меня со всеми прекрасные отношения, и я не собираюсь переходить в другой клуб. Моя цель на следующее лето - пляж в Сан-Лоренсо, мне нужно отдохнуть", - заявил Энрике на пресс-конференции.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 15:34
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