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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Луис Энрике: я не ухожу из "Барселоны" в другой клуб, моя цель на лето - пляж в Сан-Лоренсо
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике, который ранее заявил, что покинет команду по окончании сезона, рассказал нуждается в отдыхе.
"Барселона" - это мой дом, у меня со всеми прекрасные отношения, и я не собираюсь переходить в другой клуб. Моя цель на следующее лето - пляж в Сан-Лоренсо, мне нужно отдохнуть", - заявил Энрике на пресс-конференции.
"Барселона" - это мой дом, у меня со всеми прекрасные отношения, и я не собираюсь переходить в другой клуб. Моя цель на следующее лето - пляж в Сан-Лоренсо, мне нужно отдохнуть", - заявил Энрике на пресс-конференции.
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