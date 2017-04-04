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Агент: взрыв в метро не повлияет на желание Кришито играть за "Зенит"

Андреа Д'Амико, агент защитника "Зенита" Доменико Кришито заявил, что произошедший накануне теракт не повлияет на желание итальянца играть в Санкт-Петербурге.

"То, что произошло вчера в Санкт-Петербурге, не повлияет на решение Кришито остаться в "Зените". Ему нравится в Питере, и он не оставит "Зенит", - цитирует Д'Амико "Газета.ru" со ссылкой на ITASportPress.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 15:57
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