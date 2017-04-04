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Николас Ломбертс: "Спартак" почувствует прессинг "Зенита" и в Москве даст слабину

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что, несмотря на шестиочковое отставание от лидирующего "Спартака" после 21 тура в РФПЛ, он думает только о победе в Премьер-Лиге.

"Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от "Спартака" и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре "Анжи", "Спартак" перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на "Открытие Арене" слабину.

В РФПЛ каждый может победить каждого. У нас есть всё, чтобы быть первыми. Нужно только в это верить. И конечно, очень хочу ещё сыграть за нашу команду. Надежда теперь на это есть. Хочу провести как можно больше матчей за "Зенит" и стать чемпионом", — цитирует Ломбертса пресс-служба петербургского клуба.
Теги: Спартак Зенит Ломбертс
Сегодня, 16:16
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№10 Написал: olega74 москва (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Маладца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! спокойно и культурно!!!!!!!!!
Регистрация: 25.04.2009
№9 Написал: Капитан Зеленый СССР (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees..
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Только посмотрите как вчера бомбило у болельщиков голубого шапито laughing

Про вчера, бомбу и Питер - шутка неудачная, имхо...
Регистрация: 5.05.2013
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:29) #
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online

Цитата: Aligator
Интересно он себя подбадривает или Спартак пугает?

Интпеллигент от мозга костей. Этот носатый тролль -его последняя битва.букварь, таблица на стене. Секта ,молча курит


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: vlees.. (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
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Только посмотрите как вчера бомбило у болельщиков голубого шапито laughing
Регистрация: 2.04.2017
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зина расслабится и даст как любая женщина
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и стать чемпионом", — цитирует Ломбертса пресс-служба петербургского клуба.

В Бельгии станешь!
Регистрация: 21.08.2012
№4 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 16:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно он себя подбадривает или Спартак пугает?


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№3 Написал: ww Белгород (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какие у тебя хотельники!
Хотеть не вредно...


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№2 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 16:19) #
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online

Идиот
Регистрация: 3.04.2013
№1 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 16:18) #
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online

понеслась.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
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