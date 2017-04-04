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Александр Сапета вернется в общую группу "Динамо" 5 апреля, Рыков — после 8 апреля
Главный врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал о состоянии здоровья полузащитника Александра Сапеты и защитника Владимира Рыкова, которые из-за повреждений тренируются по индивидуальной программе.
"С завтрашнего дня полузащитник Александр Сапета приступит к занятиям в общей группе. То есть с 5 апреля он уже будет вместе с командой готовиться к матчу с Хабаровском.
Защитник Владимир Рыков приступит к занятиям в общей группе только после матча в Хабаровске, который пройдёт 8 апреля. Поэтому можно сказать, что восстановление обоих игроков проходит нормально", — цитирует Ярдошвили "Чемпионат.com".
"С завтрашнего дня полузащитник Александр Сапета приступит к занятиям в общей группе. То есть с 5 апреля он уже будет вместе с командой готовиться к матчу с Хабаровском.
Защитник Владимир Рыков приступит к занятиям в общей группе только после матча в Хабаровске, который пройдёт 8 апреля. Поэтому можно сказать, что восстановление обоих игроков проходит нормально", — цитирует Ярдошвили "Чемпионат.com".
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