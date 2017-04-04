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Павел Погребняк восстановился, но может не полететь с "Динамо" на игру в Хабаровск

Главный врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Павла Погребняка.

"У Павла ещё есть проблемы, которые мы будем решать в ближайшие несколько дней. Он восстановился, но боль в спине присутствует. Надо понимать, что в Хабаровск лететь восемь часов, потом восемь часов обратно.

Человеку, у которого болит спина, очень тяжело выдержать такой перелёт. Поэтому пока вопрос открыт. Мы думаем, брать его или не брать в Хабаровск", — цитирует Ярдошвили "Чемпионат.com".
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 16:36
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5
(1)
№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Интересно,после подписания контракта с "Динамо" он сыграл хоть один матч? Ну Кобелев красавчик, "удружил" " Динамо" smile
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:45) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
самая большая пенсия для инвалидов в мире у Погребняка.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 17:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Паша щас как Рома Павлюченко---и у того тоже спина болит smile
Регистрация: 15.04.2009
№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (3)

раз болит, то пора заканчивать наверное не?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:51) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Купите ему мягкий кожаный диван и пусть отдыхает,спину натирать пять раз в день черной икрой и шампанским.надо беречь Пашу очень дорогой и ценный игрок..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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