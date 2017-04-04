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Павел Погребняк восстановился, но может не полететь с "Динамо" на игру в Хабаровск
Главный врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Павла Погребняка.
"У Павла ещё есть проблемы, которые мы будем решать в ближайшие несколько дней. Он восстановился, но боль в спине присутствует. Надо понимать, что в Хабаровск лететь восемь часов, потом восемь часов обратно.
Человеку, у которого болит спина, очень тяжело выдержать такой перелёт. Поэтому пока вопрос открыт. Мы думаем, брать его или не брать в Хабаровск", — цитирует Ярдошвили "Чемпионат.com".
"У Павла ещё есть проблемы, которые мы будем решать в ближайшие несколько дней. Он восстановился, но боль в спине присутствует. Надо понимать, что в Хабаровск лететь восемь часов, потом восемь часов обратно.
Человеку, у которого болит спина, очень тяжело выдержать такой перелёт. Поэтому пока вопрос открыт. Мы думаем, брать его или не брать в Хабаровск", — цитирует Ярдошвили "Чемпионат.com".
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