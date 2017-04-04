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Антонио Конте: не знаю, будет ли Мозес готов к завтрашнему матчу
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о состоянии Виктора Мозеса в преддверии матча с "Манчестер Сити".
"Я не знаю, будет ли Мозес готов к завтрашнему матчу. У нас есть ещё один день, чтобы оценить его состояние. У нас есть пара моментов, которые нам нужно оценить, а затем я смогу принять оптимальное решение по завтрашнему стартовому составу", - цитирует Конте пресс-служба "Челси".
"Я не знаю, будет ли Мозес готов к завтрашнему матчу. У нас есть ещё один день, чтобы оценить его состояние. У нас есть пара моментов, которые нам нужно оценить, а затем я смогу принять оптимальное решение по завтрашнему стартовому составу", - цитирует Конте пресс-служба "Челси".
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