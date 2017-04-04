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Арсен Венгер: болельщики "Арсенала" хотят, чтобы команда проиграла

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал акцию болельщиков команды возле тренировочной базы "канониров", которые требовали отставки француза.

"Болельщики "Арсенала" хотят, чтобы команда проиграла, поэтому и проводят подобные акции. Я уже не раз отвечал на вопрос о моём будущем. Скоро вы всё узнаете", - цитирует Венгера Goal.com.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 18:18
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