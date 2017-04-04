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У А.Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени, а Головин тренировался в общей группе
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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (12)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (12)
Тренера испанского клуба арестовали по обвинению в коррупции
Тренер испанского клуба третьего дивизиона "Эльденсе" Филиппо ди Пьеро был арестован по обвинению в коррупции после поражения его команды со счетом 0:12, передает Reuters.
Поражение от "Барселоны-Б" в субботу не оставило команде шансов сохранить место в дивизионе. Через день клуб объявил, что не будет играть в этом сезоне и прекращает сотрудничество с группой итальянских инвесторов. Однако, в понедельник президент клуба заявил, что они будут выполнять свои обязательства.
Поражение от "Барселоны-Б" в субботу не оставило команде шансов сохранить место в дивизионе. Через день клуб объявил, что не будет играть в этом сезоне и прекращает сотрудничество с группой итальянских инвесторов. Однако, в понедельник президент клуба заявил, что они будут выполнять свои обязательства.
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