Тренера испанского клуба арестовали по обвинению в коррупции

Тренер испанского клуба третьего дивизиона "Эльденсе" Филиппо ди Пьеро был арестован по обвинению в коррупции после поражения его команды со счетом 0:12, передает Reuters.Поражение от "Барселоны-Б" в субботу не оставило команде шансов сохранить место в дивизионе. Через день клуб объявил, что не будет играть в этом сезоне и прекращает сотрудничество с группой итальянских инвесторов. Однако, в понедельник президент клуба заявил, что они будут выполнять свои обязательства.