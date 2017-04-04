Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Рикарду Куарежма: в ключевые моменты карьеры я принимал неправильные решения

Полузащитник "Бешикташа" Рикарду Куарежма поделился мыслями о своем поведении на поле и своей карьере.

"Когда у меня появляется выбор при продолжении атаки, я всегда предпочту дриблинг или финт диагональной передаче или пасу на 20 метров назад защитнику. Жизнь - это риск, и футбол от нее ничем не отличается. Когда пробую сделать что-то необычное и слышу поддержку с трибун, это мотивирует меня пробовать еще.

"Стандарты" всегда могут принести три очка, поэтому я постоянно работаю над ними. Молодые ребята в любой момент могут пробиться в первую команду и вытеснить тебя из состава. Мне это не нравится. Поэтому я остаюсь после общего занятия команды и стараюсь улучшать свои навыки.

В ключевые моменты карьеры я принимал неправильные решения. Хотел всего и сразу, и в конце концов это больно по мне ударило", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
Теги: Куарежма
Сегодня, 20:19
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
считался мегакрутым лет 8-10 назад

крутым он считался когда в барсу переходил, а это лет 14 назад
а потом каким то образом стал губить свою карьеру
о нем то слышно было постоянно, то вообще на пару лет пропадал
видимо вопрос или в стабильности, или в психологии


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
считался мегакрутым лет 8-10 назад


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.