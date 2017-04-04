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Рикарду Куарежма: в ключевые моменты карьеры я принимал неправильные решения
Полузащитник "Бешикташа" Рикарду Куарежма поделился мыслями о своем поведении на поле и своей карьере.
"Когда у меня появляется выбор при продолжении атаки, я всегда предпочту дриблинг или финт диагональной передаче или пасу на 20 метров назад защитнику. Жизнь - это риск, и футбол от нее ничем не отличается. Когда пробую сделать что-то необычное и слышу поддержку с трибун, это мотивирует меня пробовать еще.
"Стандарты" всегда могут принести три очка, поэтому я постоянно работаю над ними. Молодые ребята в любой момент могут пробиться в первую команду и вытеснить тебя из состава. Мне это не нравится. Поэтому я остаюсь после общего занятия команды и стараюсь улучшать свои навыки.
В ключевые моменты карьеры я принимал неправильные решения. Хотел всего и сразу, и в конце концов это больно по мне ударило", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
"Когда у меня появляется выбор при продолжении атаки, я всегда предпочту дриблинг или финт диагональной передаче или пасу на 20 метров назад защитнику. Жизнь - это риск, и футбол от нее ничем не отличается. Когда пробую сделать что-то необычное и слышу поддержку с трибун, это мотивирует меня пробовать еще.
"Стандарты" всегда могут принести три очка, поэтому я постоянно работаю над ними. Молодые ребята в любой момент могут пробиться в первую команду и вытеснить тебя из состава. Мне это не нравится. Поэтому я остаюсь после общего занятия команды и стараюсь улучшать свои навыки.
В ключевые моменты карьеры я принимал неправильные решения. Хотел всего и сразу, и в конце концов это больно по мне ударило", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
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