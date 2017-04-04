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"Сельта" подписала с Яго Аспасом новое соглашение

Нападающий "Сельты" Яго Аспас подписал с клубом новый контракт, информирует пресс-служба испанцев.

Теперь его контракт рассчитан до лета 2022-го года, но про улучшение финансовых условий ничего не известно. Напомним, что футболист стал основным игроком и бомбардиром команды в этом сезоне. Игрока также вызывали в сборную Испании.
Теги: Аспас Сельта
Сегодня, 21:24
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№1 Написал: Maz Me (Сегодня, 22:05) #
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На ball-king.ru сегодня вышел очередной матч, а ты и дальше продолжай сливать бабки в БК полагаясь на одну интуицию.
Регистрация: 4.04.2017
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