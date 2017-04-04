"Сельта" подписала с Яго Аспасом новое соглашение

Нападающий "Сельты" Яго Аспас подписал с клубом новый контракт, информирует пресс-служба испанцев.Теперь его контракт рассчитан до лета 2022-го года, но про улучшение финансовых условий ничего не известно. Напомним, что футболист стал основным игроком и бомбардиром команды в этом сезоне. Игрока также вызывали в сборную Испании.