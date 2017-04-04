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"Сельта" подписала с Яго Аспасом новое соглашение
Нападающий "Сельты" Яго Аспас подписал с клубом новый контракт, информирует пресс-служба испанцев.
Теперь его контракт рассчитан до лета 2022-го года, но про улучшение финансовых условий ничего не известно. Напомним, что футболист стал основным игроком и бомбардиром команды в этом сезоне. Игрока также вызывали в сборную Испании.
Теперь его контракт рассчитан до лета 2022-го года, но про улучшение финансовых условий ничего не известно. Напомним, что футболист стал основным игроком и бомбардиром команды в этом сезоне. Игрока также вызывали в сборную Испании.
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